Kayseri'de Pkk/kck Operasyonunda 4 Kişi Adliyede

KAYSERİ'de, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.



Kayseri'de önceki gün, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları oldukları, bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu, 6 şüphelinin emniyette sorguları tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.M. tutuklanırken, A.E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüpheliler E.B., B.B., R.I. ve R.E. de bugün adliyeye sevk edildi. 4 kişinin savcılıkta sorgularının sürdüğü belirtildi.



- Kayseri

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