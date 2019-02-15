Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Pkk/kck Operasyonunda 4 Kişi Adliyede

Kayseri'de Pkk/kck Operasyonunda 4 Kişi Adliyede

10 dakika önce

KAYSERİ'de, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Pkk/kck Operasyonunda 4 Kişi Adliyede, System.String[]
KAYSERİ'de, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de önceki gün, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları oldukları, bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu, 6 şüphelinin emniyette sorguları tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden M.M. tutuklanırken, A.E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler E.B., B.B., R.I. ve R.E. de bugün adliyeye sevk edildi. 4 kişinin savcılıkta sorgularının sürdüğü belirtildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:46 Kaynak: DHA

Abdullah Öcalan, PKK, Kayseri, Güncel
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