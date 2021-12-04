Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nin propagandasını yaptığı tespit edilen A.Ö, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi