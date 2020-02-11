Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Züveyr A. ile Alı A. yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar işlemler için emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da motosikletli maganda polisin üzerine sürüp kaçtı
Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı İstanbul'da korkunç cinayet! Talihsiz gencin son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:04:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]