Kayseri'de PKK Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı
45 dakika önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan üniversite öğrencisi yakalandı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan üniversite öğrencisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi
İnşaat Bölümü öğrencisi Ö.D. TEM
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.D.'den elde edilen dijital materyallerde yapılan incelemede çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi.
Ö.D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:30 Kaynak: İHA
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