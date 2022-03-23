Kayseri'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli yakalandı

23.03.2022 19:44
Kayseri'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/PYD terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarız'da bulunduğu tespit edilen zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de PKK/PYD operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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