Kayseri'nin Sarız ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/PYD terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarız'da bulunduğu tespit edilen zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.