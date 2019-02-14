Kayseri'de Pkk/pyd Şüphelisi 2 Suriyeli Adliyede

KAYSERİ'de PKK/PYD terör örgütüyle irtibatları oldukları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Suriye uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de PKK/PYD terör örgütüyle irtibatları oldukları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Suriye uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekatı tarafından dün sabah terör örgütü PKK/PYD ile irtibatları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen 2'si Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan Suriye uyruklu A.E.B. ve M.M., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin emniyetteki sorguları ise devam ediyor. - Kayseri

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