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Son dakika haberleri | Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

05.01.2022 10:48

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi ile El Nusra silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi ile El Nusra silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye'de bulundukları dönem içerisinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca El Nusra Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu G.E.H. de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi.

Son dakika haberleri | Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı

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Jandarma, El Nusra, Kayseri, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kayseri'de PKK ve El Nusra operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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