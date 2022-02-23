Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı

23.02.2022 14:15
Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.T., gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.T., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesinde yaşayan Suriyeli A.T.'nin, PKK/YPG üyesi olduğu belirlendi. A.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el koyuldu. A.T., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı
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Kayseri, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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