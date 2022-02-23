KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.T., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan ilçesinde yaşayan Suriyeli A.T.'nin, PKK/YPG üyesi olduğu belirlendi. A.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el koyuldu. A.T., Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de PKK/YPG operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika