Son Dakika Haberleri: Kayseri'de PKK/YPG operasyonu
Son Dakika Güncel Kayseri'de PKK/YPG operasyonu

Kayseri'de PKK/YPG operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de PKK/YPG operasyonu, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu Muhammed K. ile Dıaddin K. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda örgütteki görevleri ve aldıkları eğitimlerle ilgili örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kayseri, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı
Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesi bulundu Futbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilim Tutuklanan HDP'li eski belediye başkanı, PKK'lı teröristleri evinde ağırlamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:42:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de PKK/YPG operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]