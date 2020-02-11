Kayseri'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de, terör örgütü PKK/YPG içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri'de, terör örgütü PKK/ YPG içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK, YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu Zuveyr A. ve Ali A'nın Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi
Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda CHP, Meclis'te 'İdlib' görüşmesi isteyecek Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor

Son Dakika Haberleri
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:04:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de PKK/YPG operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]