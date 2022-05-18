Kayseri'de plakasız araçta hırsızlık şüphelisi 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de plakasız araçta hırsızlık şüphelisi 2 zanlı yakalandı

18.05.2022 22:20
Kayseri'de plakasız araçta hırsızlık şüphelisi 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de jandarmanın şüphe üzerine durduğu plakasız araçtan çalıntı malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarmanın şüphe üzerine durduğu plakasız araçtan çalıntı malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'nde plakası olmayan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen demir direkler ve dikenli tel çitler ele geçirildi.

Jandarma araçtaki S.B. ve D.Ç'yi gözaltına aldı.

Ekipler, çalıntı olduğu belirlenen malzemeleri sahiplerine teslim etti.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de plakasız araçta hırsızlık şüphelisi 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de plakasız araçta hırsızlık şüphelisi 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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