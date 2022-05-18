Kayseri'de plakasız araçta hırsızlık şüphelisi 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de jandarmanın şüphe üzerine durduğu plakasız araçtan çalıntı malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'nde plakası olmayan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen demir direkler ve dikenli tel çitler ele geçirildi.

Jandarma araçtaki S.B. ve D.Ç'yi gözaltına aldı.

Ekipler, çalıntı olduğu belirlenen malzemeleri sahiplerine teslim etti.