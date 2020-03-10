Kayseri'de plastikçiler grubu genişletilmiş müşterek meslek komite toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayseri'de plastikçiler grubu genişletilmiş müşterek meslek komite toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Kayseri'de plastikçiler grubu genişletilmiş müşterek meslek komite toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) plastikçiler grubu genişletilmiş müşterek meslek komite toplantısı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Beha Ambalaj'da yapıldı.

Kayseri'de plastikçiler grubu genişletilmiş müşterek meslek komite toplantısı yapıldı, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) plastikçiler grubu genişletilmiş müşterek meslek komite toplantısı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Beha Ambalaj'da yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sektörle ilgili sorunların görüşüldüğü toplantıya KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, komite başkanları ve üyeleri katıldı.

Büyüksimitci, meslek komite toplantılarının verimli geçtiğini belirtti.

Birlikteliğin sektöre büyük katkılar sağladığını ifade eden Büyüksimitci, "Zaten sorunlarımız ortak. Biz de komitelerimizden gelen sorunları TOBB ve bakanlıklarımız nezdinde çözme gayreti içerisindeyiz. Birçoğunu da çözdük. Bizler bunun için varız. Yapacak çok işimiz var. Yeter ki birlikte hareket edelim." açıklamasında bulundu.

Plastik sektörünün önünün açık olduğuna vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak plastik sektöründe ihracat anlamında iyi durumdayız. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 civarında bir artışımız var. Ürün bazında cari fazla veren bir sektör. Plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor. Sektör ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükselmiş durumda. Bu manada sektörümüzün önü açık. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kalifiye elaman sıkıntısı var. Bildiğiniz gibi TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalan '81 İlde 81 Meslek Lisesi' projemiz var. Kalifiye eleman sorununu da bu proje kapsamında en kısa sürede çözüme kavuşturma gayretinde olacağız."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise meslek komitelerinin önemine değindi.

Odalarına bağlı 41 meslek komitesi olduğunu hatırlatan Gülsoy, "Meslek komitelerimiz düzenli toplanırsa sahadan bizim de haberimiz olur. Bu kapsamda komiteler bizim için çok önemli. Elbette sorunlarımız var. Bunlarla hep birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte hareket etmenin birçok avantajı var. Sorunlarımızı daha çabuk çözmemize katkı sağlıyor. Şimdiye kadar birçok sorunu çözdük. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah meslek liselerimizi de cazibe haline getirirsek, birçok sektörümüzün kalifiye elaman sorununu da çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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