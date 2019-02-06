Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Pöh'lü Polis Uygulaması

Kayseri'de Pöh'lü Polis Uygulaması

28 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında polis özel harekatın da katıldığı trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

Kayseri'de Pöh'lü Polis Uygulaması, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında polis özel harekatın da katıldığı trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, 2 aranan şahıs yakalandı, 2 araçta trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde kentin farklı yerlerinde 50 polisin katılımıyla trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada, araçlar durdurulup didik didik arandı. Araç şoförlerine alkol testi yapıldı ve alkollü yakalanan sürücülerin ehliyetine el konulup, araçları trafikten men edildi.

Yapılan uygulamada, 2 araç trafikten men edildi, 1 bıçaktan adli işlem yapıldı, 2 adet kuru silah ele geçirildi ve 2 aranan şahısta kıskıvrak yakalandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı

Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Sokak Ortasında Eşini Defalarca Bıçaklayıp Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran İfade: Beni Başka Erkeklerle Aldattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Pöh'lü Polis Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]