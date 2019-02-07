Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Pöh'lü Trafik Uygulaması

Kayseri'de Pöh'lü Trafik Uygulaması

1 saat önce

Kayseri'de PÖH'lü trafik uygulaması Kayseri Emniyeti vatandaşları huzuru için gece gündüz görev başındaKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında polis özel harekatında katıldığı trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

Kayseri'de Pöh'lü Trafik Uygulaması, System.String[]
Kayseri'de PÖH'lü trafik uygulaması
Kayseri Emniyeti vatandaşları huzuru için gece gündüz görev başında

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında polis özel harekatında katıldığı trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, 2 aranan şahıs yakalandı, 2 araçta trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde kentin farklı yerlerinde 50 polisin katılımı ile trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada, araçlar durdurulup didik didik arandı. Araç şoförlerine alkol testi yapıldı ve alkollü yakalanan sürücülerin ehliyetine el konulup, araçları trafikten men edildi.
Yapılan uygulamada, 2 araç trafikten men edildi, 1 bıçaktan adli işlem yapıldı, 2 adet kuru silah ele geçirildi ve 2 aranan şahısta kıskıvrak yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

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