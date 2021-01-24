Kayseri'de polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi, yaya olarak kaçtı - Son Dakika
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Kayseri'de polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi, yaya olarak kaçtı

Kayseri'de polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi, yaya olarak kaçtı

24.01.2021 01:00

KAYSERİ'de, polisin 'dur' uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, yaşanan kovalamacada polis aracına çarptı.

KAYSERİ'de, polisin 'dur' uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, yaşanan kovalamacada polis aracına çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada otomobili terk eden araçtaki 2 kişi, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yol kontrolü yapan polis ekipleri, 38 ACA 734 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki 1 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada otomobil, Mehmet Baydur Caddesi'nde polis aracına çarptı. Hasarlı kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kişi karanlıktan da faydalanarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde bırakılan otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi, yaya olarak kaçtı - Son Dakika
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