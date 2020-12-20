Kayseri'de polis aracına çarpıp kaçan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayarak, kullandıkları otomobille polis aracına çarpan 2 kişi yakalandı.

Devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Mahallesi'nde 07 TZ 258 plakalı bir aracı durdurmak istedi.

Ekipler, "dur" ihtarına uymayan ve polis aracına çarparak kaçan otomobili takibe aldı.

Çok sayıda ekibin katıldığı takip sonucu 6032 Sokak'ta durdurulan araçtaki iki şüpheli yaya kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından cezaevinden izinli çıktığı belirlenen şüphelilerden O.Y. bir kamyonetin altında, diğer zanlı M.K. ise otomobil arkasında saklanırken yakalandı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Yaralananın olmadığı olayda zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.