Kayseri'de asayiş uygulamasında 32 bin kişi sorgulandı, 167 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de asayiş uygulamasında 32 bin kişi sorgulandı, 167 şüpheli yakalandı

28.07.2022 13:25
Kayseri'de asayiş uygulamasında 32 bin kişi sorgulandı, 167 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, kent genelinde çeşitli bölgelerde asayiş uygulaması yaptı.

Kayseri'de polis ekipleri, kent genelinde çeşitli bölgelerde asayiş uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesinin önüne geçmek ve işlenmiş suçların firari şüphelilerinin veya sanıkların yakalanması amacıyla bölgesel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

32 bin 848 kişi ve 26 bin 760 aracın sorgulandığı uygulamada, aranan 167 şüpheli yakalandı.

Ayrıca uyuşturucu, hırsızlık, kumar ve fuhuş suçlarından toplam 80 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Uygulamada 22,49 gram uyuşturucu madde, 13 ateşli silah, 8 çalıntı otomobil ve 15 motosiklet ile 385 bin lira değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de asayiş uygulamasında 32 bin kişi sorgulandı, 167 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de asayiş uygulamasında 32 bin kişi sorgulandı, 167 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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