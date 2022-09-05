Suç makinesi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suç makinesi yakalandı

05.09.2022 15:02
Suç makinesi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesinde yapılan çalışmalarda; hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' suçlarından aranan ve 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
BİSİKLETLİ POLİS TİMİ MARTILAR OSMANİYE'DE GÖREVE BAŞLADI BİSİKLETLİ POLİS TİMİ MARTILAR OSMANİYE'DE GÖREVE BAŞLADI Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:24:45. #1.13#
SON DAKİKA: Suç makinesi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement