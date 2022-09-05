Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesinde yapılan çalışmalarda; hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' suçlarından aranan ve 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.

Kayseri 'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suç makinesi yakalandı - Son Dakika

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