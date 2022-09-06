Suç makinesi yakalandı - Son Dakika
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Suç makinesi yakalandı

06.09.2022 01:03
Suç makinesi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesinde yapılan çalışmalarda; hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'mala zarar verme' suçlarından aranan ve 63 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi yakalandı - Son Dakika

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