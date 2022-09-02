Hırsız karı-koca yakalandı - Son Dakika
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Hırsız karı-koca yakalandı

02.09.2022 12:23

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan toplamda 41 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız karı-koca ile birlikte toplamda12 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda hırsızlık suçundan toplamda 41 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız karı-koca ile birlikte toplamda12 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fevzioğlu, Germir, Fevzi Çakmak, Yıldırım Beyazıt ve Demokrasi Mahallelerinde yapılan kilit operasyonlarda, hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 ayrı yakalama emriyle aranan ve toplam 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E., yine aynı suçtan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E isimli şahsın eşi S.E., 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli şahısla birlikte toplam 12 şahıs yakalandı.

12 şahıs işlemlerinin tamamlanması üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız karı-koca yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsız karı-koca yakalandı - Son Dakika
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