Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu

09.08.2022 12:19
Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. ve V.Y.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durdu. Şahısları gözaltına alan ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış 465 gram uyuşturucu madde geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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