Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. ve V.Y.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durdu. Şahısları gözaltına alan ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış 465 gram uyuşturucu madde geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.