Kayseri'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

30.07.2022 17:01
Kayseri'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu, film sahnelerini aratmadı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu, film sahnelerini aratmadı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, avizeden ve ilaç kutusundan uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A., T.K. ve R.A.'nın birlikte hareket ederek Yeni Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. İş yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan aramada, avizenin ve ilaç kutusunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, duvarda asılı tablonun arkasında gizlenmiş hassas terazi, 13 adet uyuşturucu paketlemek için kilitli poşet, 1 adet rulo folyo, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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