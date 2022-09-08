2 olaya karışan 4'ü kadın 5 kişi polisten kaçamadı - Son Dakika
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2 olaya karışan 4'ü kadın 5 kişi polisten kaçamadı

08.09.2022 09:00
2 olaya karışan 4'ü kadın 5 kişi polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin TL değerinde mala zarar verme ve evden hırsızlık olayı, ilçe jandarma sorumluluk alanında 13 bin TL değerinde evden ziynet eşyası çalınması olayına karışan ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ihlal' suçundan 12 ay ve 'hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan kadın, 'taksirle yaralama' suçundan aranan kadın ile 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ' suçundan arandığı tespit edilen kadını yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar, karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 olaya karışan 4'ü kadın 5 kişi polisten kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 olaya karışan 4'ü kadın 5 kişi polisten kaçamadı - Son Dakika
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