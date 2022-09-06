Kayseri'de 65 vatandaşın 8,5 milyon TL dolandırılması engellendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 65 vatandaşın 8,5 milyon TL dolandırılması engellendi

06.09.2022 14:00
Kayseri'de 65 vatandaşın 8,5 milyon TL dolandırılması engellendi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2022 yılı içerisinde 65 vatandaşın toplamda 8 milyon 493 bin TL dolandırılmasının önüne geçildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2022 yılı içerisinde 65 vatandaşın toplamda 8 milyon 493 bin TL dolandırılmasının önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kentte yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadını telefonla arayarak, kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar, terör örgütüne yönelik operasyon yapılacağını söyledi. Yaşlı kadını korku ve paniğe sevk ederek, olaya inandıran dolandırıcılar, yaşlı kadının 160 bin TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarını hazır etmesini ve kendilerinin ikamete gelerek, bu eşyaları inceleyeceklerini söyledi. İhbar üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kadının evine giderek, olaya müdahale etti ve yaşlı kadının dolandırılmasını önledi.

Öte yandan, çeşitli bahanelerle vatandaşların dolandırılması olaylarını engellenmeye yönelik çalışmalarını devam ettiren polis ekipleri, 2022 yılı içerisinde toplamda 65 vatandaşın 8 milyon 493 bin 300 TL dolandırılmasını engelledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı TUZED Genel Başkanı Doğan: 'Muvazzaf statü, ordumuzun yararına olan bir durum' TUZED Genel Başkanı Doğan: 'Muvazzaf statü, ordumuzun yararına olan bir durum'
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 65 vatandaşın 8,5 milyon TL dolandırılması engellendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 65 vatandaşın 8,5 milyon TL dolandırılması engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement