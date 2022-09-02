4 yıl 7 ay kesinlesmiş cezası bulunan hırsız yakalandı - Son Dakika
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4 yıl 7 ay kesinlesmiş cezası bulunan hırsız yakalandı

02.09.2022 23:14
4 yıl 7 ay kesinlesmiş cezası bulunan hırsız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 farklı hırsızlık olayından aranması ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 farklı hırsızlık olayından aranması ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 farklı hırsızlık suçundan aranması bulunan ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 7 farklı hırsızlık olayına karışan 7 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan malzemeler de sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 yıl 7 ay kesinlesmiş cezası bulunan hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 yıl 7 ay kesinlesmiş cezası bulunan hırsız yakalandı - Son Dakika
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