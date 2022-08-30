450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

30.08.2022 14:59
450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 450 bin TL'lik iş makinesi çalan 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 450 bin TL'lik iş makinesi çalan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinden 450 bin TL değerinde iş makinesinin çalınması üzerine harekete geçti. Ekiplerin kamera izleme çalışmaları sonucunda çalınan iş makinesi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde üzeri hurda malzemelerle kapatılmış şekilde bulundu.

Bulunan iş makinesi muhafaza altına alınırken, olayla ilgili E.G. ve M.G. de ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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