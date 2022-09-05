Bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Bisiklet hırsızlığı kamerada

05.09.2022 23:13
Bisiklet hırsızlığı kamerada

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda binanın kapısını zorla açarak bisikleti çalan kadın yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda binanın kapısını zorla açarak bisikleti çalan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir binanın kapısını zorla açarak bisiklet çalan kadın yakalandı. Yapılan kontrollerinde aynı kadının toplam 4 bin 450 TL değerinde cep telefonu çaldığı belirlendi. Yine ekiplerin yaptığı çalışmalarda 58 bin TL değerinde malzeme çalan, televizyon çalan ve çalıntı motosiklet satın alan 3 şahıs da yakalandı.

Hırsızlık anları kamerada

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, kadının binanın içine zorla girerek bisiklet çaldığı anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba: Çok pişmanım ama tahrik etti Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Kontrol edilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
21:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız gazeteciye çarpıcı yanıt: Türkiye'yi örnek alın
21:15 Yusuf Yazıcı imzayı attı! Trabzonspor'a resmen dönüş yaptı
20:18 Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu
20:15 Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti
19:41 Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı
19:16 Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 23:13:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement