Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı - Son Dakika
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Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı

03.09.2022 15:29
Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahla yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahla yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konuttan Geceleyin Yağma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca çalışmalarda 2 farklı olayda toplam 3 bin 500 TL değerinde malzeme çalan bir kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı yağma suçundan aranan şahıs, ekiplerden kaçamadı - Son Dakika
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