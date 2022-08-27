Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıs ekiplerden kaçamadı - Son Dakika
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Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıs ekiplerden kaçamadı

27.08.2022 11:37
Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıs ekiplerden kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aracı ile seyir halinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aracı ile seyir halinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aracı ile seyir halinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs belirlendi. Ekiplerin yaptığı operasyon ile uyuşturucu ticareti yapan araç tespit edilerek, adrese operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 5 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan S.A. da gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıs ekiplerden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıs ekiplerden kaçamadı - Son Dakika
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