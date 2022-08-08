Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

08.08.2022 14:07
Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

KAYSERİ'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 150 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ülke genelinde çeşitli yollarla temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmek amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evindeki aramalarda, Bizans, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen kılıç, kasatura, kama, mühür, toprak obje, sikke ve heykelin bulunduğu 150 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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