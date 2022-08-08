İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin ülke genelinde çeşitli yollarla temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmek amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evindeki aramalarda, Bizans, Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen kılıç, kasatura, kama, mühür, toprak obje, sikke ve heykelin bulunduğu 150 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 150 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.