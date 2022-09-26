Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi

26.09.2022 13:04
Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu Adana'dan yüklü miktarda boş makaronun kamyon ile kente getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Niğde-Kayseri kara yolunda bir kamyonu durduran ekipler, 5 milyon boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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