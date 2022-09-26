Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu Adana 'dan yüklü miktarda boş makaronun kamyon ile kente getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika

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