Yıldızevler Mahallesi'ndeki bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi 'ndeki ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 kişi ile kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, oyun kartları ve 310 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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