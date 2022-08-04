Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı

04.08.2022 16:16
Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yıldızevler Mahallesi'ndeki bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 kişi ile kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, oyun kartları ve 310 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi, 8 kişiye ise 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

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Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı
Kaynak: AA

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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