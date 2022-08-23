Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

23.08.2022 00:30
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.B. ile M.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yer tespitinin ardından operasyon düzenleyen ekipler ikamette, 46 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 6 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 5 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 rulo folyo ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen B.B. ile M.E. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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