Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

08.09.2022 11:42
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9,55 gram sentetik uyuşturucu, 12,80 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

33 ekip halinde 115 personelin katıldığı operasyonda, 13 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güven Timleri'nden uyuşturucuya geçit yok Güven Timleri'nden uyuşturucuya geçit yok
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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