Kayseri'de polis ekipleri denetim yaptı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 134 kişi sorgulandı, 10 aracın sürücüsüne 27 bin 131 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı" suçları ile mücadele kapsamında çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 32 motosiklet, 74 araç ve 134 kişi sorgulandı. Denetimlerde, 2 araç trafikten men edildi ve 10 aracın sürücüsüne 27 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.