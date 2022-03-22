Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim - Son Dakika
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Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

22.03.2022 17:38

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında denetimleri devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında denetimleri devam ediyor.

Polis ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde yaptıkları denetimlerde, tütün gibi maddelerin satışının engellenmesi, okulla ilgisi olmayanların bölgeden uzaklaştırılması gibi önlemlerle parkları ve metruk binaları kontrol etti, şüphelendikleri kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı.

Velilerden Ertuğrul Yılmaz, AA muhabirine, okul çevrelerinde polisleri görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Polisleri görünce çocuklarının daha güvende olduğunu hissettiklerini anlatan Yılmaz, "Bu uygulamaların devam etmesini isteriz. Polislerimize de teşekkür ederiz. Kızım da burada okuyor ve polisleri görünce daha rahat oluyoruz. Kızım da polislerin bu uygulamasından dolayı mutlu ve kendini güvende hissediyor." dedi.

Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim
Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim
Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim
Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim - Son Dakika


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