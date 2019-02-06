Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Polis Ekiplerine Yapılan Silahlı Saldırıda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de Polis Ekiplerine Yapılan Silahlı Saldırıda 1 Kişi Gözaltına Alındı

3 dakika önce

Kayseri'de devriye gezen polis ekiplerine yönelik yapılan saldırıyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Polis Ekiplerine Yapılan Silahlı Saldırıda 1 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Kayseri'de devriye gezen polis ekiplerine yönelik yapılan saldırıyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Sokak üzerinde meydana gelen olayda, devriye gezen polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır 2 polis yaralandı. Olayın ardından mahallede geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, 1 kişiyi saklandığı yerde suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da emniyete geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa
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