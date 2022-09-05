Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

05.09.2022 10:32
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı gerçekleştirdiği çalışmalarda; çeşitli malzemelere ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı gerçekleştirdiği çalışmalarda; çeşitli malzemelere ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 'İşyerinden hırsızlık', 'açıktan hırsızlık', 'ikametten hırsızlık' ve 'bisiklet hırsızlığı' olayları ile ilgili çalışma başlattı. Bir bağ evinde yapılan çalışmalarda; 25 bin TL değerinde bakır ilaçlama pompası, motorlu ilaçlama makinası, hızar makinası, 3 adet dokuma halı, ot biçme makinası, bakır kazan ve leğen ele geçirildi. Telefon, elektrik kablosu, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan aranan şahıs olayı ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda 7 olay aydınlatıldı.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda 6 şahıs gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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