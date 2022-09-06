Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gevher Nesibe Mahallesinde yapılan çalışmalarda; hakkında 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. S. yakalandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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