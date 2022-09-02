Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, D.A. da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesinde yaptıkları çalışmalarda durumundan şüphelendikleri D.A.'yı kontrol etmek istedi. Ekipler kendilerini görünce ayağının altına alüminyum folyo atan D.A.'nın üzerinde yaptıkları aramalarda folyoya sarılı halde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Kaynak: İHA

Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucuyu ayağının altına sakladı, Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika

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