Uyuşturucuyu ayağının altına sakladı, Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika
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Uyuşturucuyu ayağının altına sakladı, Güven Timleri'nden kaçamadı

02.09.2022 22:27
Uyuşturucuyu ayağının altına sakladı, Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri'de polis ekiplerinin kontrolleri esnasında üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi ayağının altına saklamaya çalışan şahıs, Güven Timleri'nden kaçamadı.

Kayseri'de polis ekiplerinin kontrolleri esnasında üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi ayağının altına saklamaya çalışan şahıs, Güven Timleri'nden kaçamadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesinde yaptıkları çalışmalarda durumundan şüphelendikleri D.A.'yı kontrol etmek istedi. Ekipler kendilerini görünce ayağının altına alüminyum folyo atan D.A.'nın üzerinde yaptıkları aramalarda folyoya sarılı halde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, D.A. da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucuyu ayağının altına sakladı, Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucuyu ayağının altına sakladı, Güven Timleri'nden kaçamadı - Son Dakika
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