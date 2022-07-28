Kayseri'de hurda toplayanlara denetim - Son Dakika
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Kayseri'de hurda toplayanlara denetim

28.07.2022 22:03
Kayseri'de hurda toplayanlara denetim

Kayseri'de polis ekipleriyle belediye görevlileri tarafından hurda toplayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kayseri'de polis ekipleriyle belediye görevlileri tarafından hurda toplayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde hırsızlık olayları karşı yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliği ve Belediye Zabıta Amirliği ekiplerince hurda toplayanlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında 4 bin 258 lira trafik cezası uygulanırken, 12 kişiye belediye görevlilerince usulsüz geri dönüşüm toplamaktan 6 bin 972 lira para cezası kesildi.

Ayrıca hurda toplamada kullanılan 9 araca da belediye ekipleri tarafından el konuldu.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hurda toplayanlara denetim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de hurda toplayanlara denetim - Son Dakika
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