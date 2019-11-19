Son Dakika Haberleri: Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbeden zanlılar...
Son Dakika Güncel Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbeden zanlılar... - Son Dakika

Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbeden zanlılar...

6 saat önce

Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbeden zanlılar..., System.String[]

Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Seyrantepe mevkinde M.A.K'ye ait bağ evine gelen 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri ev sahibinin üzerinde ve çantasında bulunan 9 bin 700 lirayı gasbetti.

Müştekinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayda kullandıkları aracın kiralık olduğunu tespit ettikleri şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.B. (27), H.B. (29), O.A. (25) ve O.K. (40) yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, oyuncak tabanca, maske ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kazımkarabekir, Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaman'da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı
Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu yapılıyor! 24 saat sürecek Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:27:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbeden zanlılar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]