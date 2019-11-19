Kayseri'de polis gibi davranıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbeden zanlılar...

Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri bağ evi sahibinin parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Seyrantepe mevkinde M.A.K'ye ait bağ evine gelen 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçeledikleri ev sahibinin üzerinde ve çantasında bulunan 9 bin 700 lirayı gasbetti.

Müştekinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayda kullandıkları aracın kiralık olduğunu tespit ettikleri şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.B. (27), H.B. (29), O.A. (25) ve O.K. (40) yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, oyuncak tabanca, maske ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.