Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

03.10.2022 18:06
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 yıl 5 ay ile 11 yıl 8 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlünün de aralarında yer aldığı 20 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı - Son Dakika
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