Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

21.09.2022 00:06

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mazot, ayakkabı, cep telefonu, televizyon ve sadaka kutusunun çalınması gibi 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, kent merkezindeki farklı ikametlerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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