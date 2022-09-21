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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mazot, ayakkabı, cep telefonu, televizyon ve sadaka kutusunun çalınması gibi 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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