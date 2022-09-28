Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 25 kişi yakalandı

28.09.2022 21:12
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 25 kişi yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 5'i firari hükümlü 25 zanlı yakalandı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 5'i firari hükümlü 25 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 10 gün ila 4 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 25 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 25 kişi yakalandı - Son Dakika
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