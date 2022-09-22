Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı

22.09.2022 18:16
Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 6'sı firari hükümlü 17 zanlı yakalandı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 6'sı firari hükümlü 17 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 6 ay ile 22 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 17 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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