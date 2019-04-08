Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümü Kutlanıyor

Kayseri'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı birliklerin de sergilendiği sergiyi gezen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Polis teşkilatımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapıyor" dedi.



Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'na açılan sergide, emniyet birimlerinin çalışmaları vatandaşlara gösterildi. Atlı birliklerin, uyuşturucu ve bomba arama köpeği 'Jack'in ve bu sene ilk defa bekçilerin de katıldığı sergiye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi açan Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, protokole sergi hakkında bilgiler verdi. Stantları gezerek bilgiler alan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Ben bu vesileyle bütün şehit polislerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Aynı zamanda ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, bayrağımız ve ezanımız için şehadet mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazi polislerimize ve bütün gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Onlara da sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum" dedi.



Günaydın, "Polis teşkilatımız, jandarma teşkilatımızla beraber vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görev yapan teşkilatımızdır. Aynı zamanda terörle mücadele de büyük kahramanlıklar gösteren bir teşkilattır. Bizler polis teşkilatımızın daha etkin ve verimli çalışabilmesi için her türlü imkanı kendilerine sunmaya çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerimizle birlikte terörle mücadele de son yıllarda önemli başarılar elde ettik. Buda; bu teşkilatlarımızın teknolojik cihazlarla donatılması sonucu ortaya çıkan bir sonuçtur. Bunun daha ileri noktalara taşınması içinde bizler ülke olarak elimizden geleni gösteriyoruz. Bu arada polis teşkilatımızın görev alanındaki hususlarda daha iyi sonuçların çıkması sadece polis teşkilatımızın yapacağı çalışmalarla ilgili değildir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmaları vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çok önemlidir. Özellikle trafik hizmetlerinde acı olaylarla karşılaşmama adına sürücülerimize ve vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Eğer yaya geçitlerinde insanlarımızın yaralanmasını ve hayatını kaybetmesini yaşıyorsak, burada ciddi bir eksikliğimiz var demektir. Hepimizin bu eksikliği gidermesi lazım. Bunu eğitimle, uygulamayla ve denetimlerle yapacağız. Bunları yaptığımız zaman yaya geçitlerinde ve trafikte acı olaylarla karşılaşma oranımız aşağı düşecektir. Trafik olaylarında her yıl binlerce insanımızı kaybediyoruz. Bu kazaların önemli nedenlerinden bir tanesi de, aşırı sürat, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına riayet etmemedir. Baktığımız zaman bunların birçoğunun da insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. İnsan kaynaklı bu üzücü olayların olmaması için bizim daha fazla dikkatli olmamız lazım. Dikkat sayesinde bu üzücü olaylarla daha az karşılaşmış oluruz. Gönül arzu ediyor ki, bu olayları tamamen ortadan kaldıralım. Bunun için çalışıyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor ama vatandaşlarımızın da sürücülerinde bu konuda yapacakları var" şeklinde konuştu.



226 bekçi göreve başladı



Kayseri'de 226 bekçinin göreve başladığını kaydeden Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, "226 bekçi kadromuz göreve başlamış durumda. Geceler artık daha huzurlu ve güvenli olacak. Arkadaşlar ilk etapta görevlerine büyük bir katkı sağladılar. İnşallah daha iyi olacak. Daha huzurlu ve güvenli Kayseri için bekçilerimiz de görev başındadır" dedi.



Polis Teşkilatı'nda mesai mefhumunun olmadığını kaydeden Kulular, "Bugün Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümünü kutlamaktayız. Bazıları için bu 174 yıl büyük bir rakamı ifade edebilir ama Türk tarihine baktığınızda Cumhurbaşkanlığı forsunda da ifade edildiği gibi 16 Türk devleti kurulduğunda mutlaka güvenlik güçleri vardı. Bunlar çeşitli unvan ve nam altında görevini ifa ediyordu. Modern anlamda Türk Polis Teşkilatının kuruluşu, 1845 Polis Nizamnamesi ile başlatılmıştır. Mensubu olmaktan onur duyduğum Türk Polis Teşkilatı'nın modern anlamda kuruluşunun 174. yıldönümü törenlerine ve sergi açılışına hoş geldiniz. Teşkilatımız yaklaşık 300 bin personeli ile gece gündüz 24 saat bayram ve tatil mefhumu düşünmeksizin vatandaşın hizmetindedir. Biz Kayseri olarak da 4 bin 400 personel ile Kayseri'mizin huzuru ve güvenliği için hizmet etmekteyiz. Hizmette personel kalitesi ve araç gereç kalitesi önemlidir. Bugün Türk Polis Teşkilatı övünerek de söylüyorum, yüzde 100'e yakın yüksekokul mezunu seviyesine gelmiştir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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