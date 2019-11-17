Son Dakika Haberleri: Kayseri'de polise direnen zanlı, çıkan arbedede tabancayla yaralandı
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Kayseri'de polise direnen zanlı, çıkan arbedede tabancayla yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerinin gözaltına almak istediği zanlı, çıkan arbedede polisin tabancasının ateş almasıyla yaralandı.

Kayseri'de polise direnen zanlı, çıkan arbedede tabancayla yaralandı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin gözaltına almak istediği zanlı, çıkan arbedede polisin tabancasının ateş almasıyla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda polis ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Murat E'yi (28) gözaltına almak istedi.

Kaçmaya çalışan Murat E, jiletle saldırdığı polisin tabancasını almak istedi. Çıkan arbedede ateş alan tabancadan çıkan mermi, zanlıya isabet etti.

Yaralanan Murat E, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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