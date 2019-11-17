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Kayseri'de polise direnen zanlı, çıkan arbedede tabancayla yaralandı
6 saat önce
Kayseri'de polis ekiplerinin gözaltına almak istediği zanlı, çıkan arbedede polisin tabancasının ateş almasıyla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Kayseri'de polis ekiplerinin gözaltına almak istediği zanlı, çıkan arbedede polisin tabancasının ateş almasıyla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı'nda polis ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Murat E'yi (28) gözaltına almak istedi.
Kaçmaya çalışan Murat E, jiletle saldırdığı polisin tabancasını almak istedi. Çıkan arbedede ateş alan tabancadan çıkan mermi, zanlıya isabet etti.
Yaralanan Murat E, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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