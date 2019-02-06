Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Polise Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Kayseri'de Polise Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 polis yaralandı.

Kayseri'de Polise Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 polis yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı da 1'i ağır 2 polis yaralandı. Ağır yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

(Ali Göç-Turan Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Kocasinan, Polis, Kayseri, Güncel
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