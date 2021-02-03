Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki alkollü 2 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kayseri'de polis ekiplerinin denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobilin içerisinde alkol alan iki arkadaşa para cezası uygulandı.

Kocasinan ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gece denetim yaptı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarında uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan U.Ö. kullandığı otomobille kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, kovalamaca sonucu Serçeönü Mahallesi'nde otomobili durdurdu.

Sürücü U.Ö. ile arkadaşı H.K'nin muayenesinde alkollü oldukları tespit edildi. U.Ö'ye alkollü araç kullanmaktan 1338 lira ceza uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca her iki kişi hakkında kısıtlamayı ihlalinden tutanak tutuldu.